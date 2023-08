Bayern Monaco e Pavard separati in casa: il francese è di umore nero, segna in amichevole ma non esulta

Benjamin Pavard ha fugato ogni dubbio: vuole lasciare il Bayern Monaco per andare all’Inter. Emblematico il comportamento del calciatore francese nell’amichevole che i bavaresi hanno disputato a Caldaro contro il Weinbeisser Kaltern. Pavard ha infatti segnato il gol dell’1-0 ma non ha esultato, anzi è apparso quasi scocciato di aver sbloccato la gara. Inoltre, anche nella foto di rito prima dell’incontro, non si è posizionato vicino ai suoi compagni bensì dall’altra parte, mischiandosi agli avversari con un’espressione che sottolinea il suo umore nero. Il suo desiderio di accasarsi all’Inter è chiaro, ma per il momento – a una decina di giorni dalla chiusura del calciomercato – resta un giocatore del Bayern Monaco

