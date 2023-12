Bari, Luigi De Laurentiis: “Aggrediremo il mercato di riparazione”

Durante un incontro informale coi media in un albergo cittadino, in occasione delle feste, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato degli interventi che saranno fatti nel mercato di riparazione a gennaio: “Cerchiamo un attaccante ed un play, vedremo quali saranno le condizioni più convenienti ed i movimenti da fare. Dobbiamo aggredire il mercato invernale e rimediare ad un mercato estivo in cui abbiamo fatto delle valutazione sbagliate. Il rendimento dei nuovi arrivati non è come ci aspettavamo, pensavamo di esserci rinforzati. Punto sulla sostenibilità, il Bari deve essere sostenibile ed appetibile. Non è nostra intenzione far retrocedere il Bari, statene certi“.