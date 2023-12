Atalanta, riprendono gli allenamenti a Zingonia: Kolasinac in gruppo

L’Atalanta ha ripreso a lavorare in vista della sfida contro il Lecce del prossimo turno di campionato. La squadra agli ordini di Gasperini ha lavorato con tutta insieme con nessuno giocatore, a parte i lungo degenti Tourè e Toloi rimasto fermo ai box. Presente infatti anche Kolasinac che ha smalatito il fastidio alla caviglia.

Tutti in gruppo nella seduta mattutina al centro sportivo ‘Bortolotti’ di Zingonia, compreso Sead Kolasinac: il bosniaco ha smaltito il fastidio alla caviglia e molto probabilmente partirà titolare contro i giallorossi. Ancora differenziato per El Bilal Touré, José Palomino e Rafael Toloi: i tre molto probabilmente non riusciranno a recuperare per l’ultima gara del 2023.