Lazio-Frosinone, l’aquila Olympia in Tribuna Tevere per foto ricordo con i tifosi biancocelesti

In occasione della gara di campionato Lazio-Frosinone, il simbolo dei biancocelesti, l’aquila Olympia, accompagnata dal falconiere Juan Bernabè, sarà a disposizione dei giovanissimi tifosi biancocelesti per farsi ammirare da vicino e per una foto ricordo. L’appuntamento è in programma nella zona antistante la Tribuna Tevere, a partire dalle 18.30 e fino alle 20.00.