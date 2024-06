Asllani: “Agli Europei daremo il cuore per i tifosi. Futuro? Sono felice all’Inter”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria della sua Albania in amichevole contro l’Azerbaigian, Kristjan Asllani ha parlato in vista degli Europei: “Ci siamo qualificati per la seconda volta nella nostra storia e l’abbiamo fatto con tanto sudore. Anche se tutti ci danno per ultimi, entreremo in campo provando a mettere in difficoltà le avversarie. Siamo consapevoli che le possibilità sono poche, ma cercheremo di impegnarci e di dare il cuore anche per i tifosi. Personalmente arrivo sereno a Euro 2024. Italia? Sono contento di affrontare tanti miei compagni all’Inter: abbiamo legato molto e non vedo l’ora, magari passeremo insieme, chissà” ha scherzato il centrocampista.

Asllani si è poi soffermato sull’Inter: “Vincere lo scudetto nel derby è stato bellissimo, specialmente per me che sono interista da sempre. Il gruppo era forte e siamo stati premiati del lavoro svolto tutto l’anno. Più spazio? Vedremo, io continuo a lavorare e a farmi trovare pronto a dare il massimo quando il mister mi chiama in causa“. Sul futuro, infine: “Sono molto contento all’Inter: sono in una delle migliori squadre del mondo e ringrazio il club per avermi aiutato in maniera incredibile. Sicuramente resterò. Obiettivo Champions? Certo, l’Inter deve ambire a vincere tutti i trofei“.