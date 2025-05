Tennis, grande paura per Zverev: comincia nel peggiore dei modi il Roland Garros del tedesco, ecco cosa è emerso

Il periodo tra maggio e aprile, per gli appassionati di Tennis, riconduce a un evento ben preciso, il Roland Garros. Domani 25 maggio, Parigi avrà di fatto l’onore di ospitare il secondo Slam della stagione, dopo l’Australian Open di gennaio portato a casa da Jannik Sinner.

Gli impegni principali della competizione avranno inizio domani, con i vari italiani, prima di tutti Sinner e Musetti, pronti a tenere in alto la bandiera tricolore. Occhio però ad Alcaraz, favorito assoluto della competizione insieme all’altoatesino. In cerca di riscatto invece Djokovic e soprattutto Zverev, che inizia però l’avventura francese nel peggiore dei modi.

Tennis, comincia con uno spavento il Roland Garros di Zverev

Il tennista tedesco, attualmente terzo nella classifica ATP dietro ai soli Sinner e Alcaraz, si prepara allo Slam di Parigi. Come quanto rivelato da lui stesso in conferenza stampa sarebbe però stato vittima di un inconveniente: “L’aereo che ho preso per Parigi è stato colpito da un fulmine, abbiamo dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza”.

Roland Garros che non inizia nel migliore dei modi per uno dei profili più preparati della competizione, riuscito ad atterrare in Francia solo alle 3 del mattino.

Continua a piovere sul bagnato dunque per il finalista dell’Australian Open di quest’anno, che dopo la sconfitta di gennaio contro Sinner, ha collezionato in gran parte risultati negativi.