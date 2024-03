Beach Volley, Pro Tour 2024: a Recife eliminati Lupo/Rossi e Scampoli/Bianchin

Non un buon esordio per i colori azzurri nel primo torneo del Beach volley Pro Tour 2024. A Recife, in Brasile, Daniele Lupo ed Enrico Rossi escono nelle qualificazioni. Sconfitta in rimonta per gli italiani, che vincono il primo set 21-15 contro i fratelli Huerta, ma subiscono la risalita degli spagnoli, che si prendono il secondo parziale per 21-13 e poi vincono 15-12 al set decisivo. Fuori nelle qualificazioni anche Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Anche per loro ko in rimonta. Passano le brasiliane Andressa/Thainara 19-21 21-15 15-13. Le coppie italiane saranno impegnate il 28 marzo nel torneo di Saquarema, a caccia di punti importanti per la qualificazione olimpica.