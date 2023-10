Beach volley, Mondiali 2023: Menegatti/Gottardi ok all’esordio, battuta la coppia del Costa Rica

Successo all’esordio ai Campionati del Mondo in corso di svolgimento in Messico per Marta Menegatti e Valentina Gottardi. La coppia azzurra ha superato 2-0 (21-9, 21-9) il team costaricense composto da Kianny María Araya Quesada e Angel Williams Paniagua nella prima uscita della Pool J. Un successo netto, mai in discussione e consolidato sin dalle prime battute dei due set. Le azzurre chiuderanno poi la fase a gironi contro le austriache Dorina e Ronja Klinger e le statunitensi Julia Scoles e Betsi Flinn, rispettivamente lunedì 9 alle ore 3.00 e alle ore 20.30. Sconfitta invece per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. La coppia federale è stata battuta dalle tedesche Laura Ludwig e Louisa Lippmann 2-0 con un doppio 21-12. Si tratta della seconda sconfitta per le due azzurre dopo quella all’esordio contro le brasiliane Carol/Barbara.