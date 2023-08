Virtus Bologna, Bryant Dunston torna in Italia

Bryant Dunston torna in Italia e firma con la Virtus Bologna per un accordo annuale con opzione per un altro anno. Il forte giocatore americano aveva già giocato in Italia con Varese, dove si era consacrato: “Centro di 205 centimetri, Dunston è nato a New York il 28 maggio 1986. Si forma all’università privata di Fordham Rame sempre a New York prima di iniziare la sua carriera da professionista. Nel 2010 in Grecia con la maglia dell’Aris Salonicco muove i suoi primi passi, per poi trasferirsi per due stagioni in Israele, prima all’HaSharon e poi all’Hapoel Holon. Nella stagione 2012/2013 arriva in Italia, scelto da Varese ed è forse l’anno della sua definitiva consacrazione: in Serie A viaggia a 15 punti e quasi 8 rimbalzi di media in una stagione che lo presenta definitivamente al panorama cestistico europeo. Nell’anno successivo infatti approda in Grecia, alla corte dell’Olympiacos dove inizia a riempire il suo palmares: con i biancorossi del Pireo vince un campionato greco e una Coppa Intercontinentale, oltre al riconoscimento individuale di Euroleague Best Defender per due stagioni consecutive”, scrivono le vu nere.