Venezia-Reggio Emilia quarti di finale playoff Serie A1 2023/2024: calendario, programma, orari e tv delle partite

Il programma con il calendario, gli orari e come vedere in diretta tv le partite della serie Venezia-Reggio Emilia, valida per i quarti di finale dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. A sfidarsi sono le squadre che hanno chiuso al quarto e al quinto posto la regular season: in particolare, i lagunari hanno disputato una stagione di livello molto alto, ritrovandosi a metà stagione anche in testa alla classifica, attestandosi poi saldamente come quarta forza. La stagione degli uomini di coach Priftis, invece, ha vissuto più alti e bassi, in termini di risultati, ma l’UNAHOTELS è stata in grado di non finire mai risucchiata nel foltissimo gruppo che ha caratterizzato la lotta playoff nella parte centrale di classifica. Una serie che, quindi, si preannuncia spettacolare e assolutamente incerta, tra due squadre che hanno il potenziale per lottare fino alla fine nella competizione.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

Ecco, quindi, il programma della serie Venezia-Reggio Emilia, valida per i quarti di finale dei playoff della Serie A1 2023/2024, con le partite che verranno trasmesse su DMAX, NOVE, Eurosport, discovery+ e Dazn.

– in aggiornamento –

GARA-1

Sabato 11 o domenica 12 maggio

TBD – Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia

GARA-2

Lunedì 13 o martedì 14 maggio

TBD – Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia

GARA-3

Giovedì 16 o venerdì 17 maggio

TBD – UNAHOTELS Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia

GARA-4 (eventuale)

Sabato 18 o domenica 19 maggio

TBD – UNAHOTELS Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia

GARA-5 (eventuale)

Lunedì 20 o martedì 21 maggio

TBD – Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia