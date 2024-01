Parigi 2024, basket: la lista dei 41 pre-convocati di Team USA. Ci sono James, Curry ed Embiid

Team USA ha diramato la lista dei 41 pre-convocati dai quali usciranno poi i 12 che andranno a comporre la squadra che parteciperà ai Giochi di Parigi 2024. Gli americani vanno caccia del quinto oro olimpico consecutivo e, dopo la delusione Mondiale dello scorso anno, puntano ad avere una squadra che non può perdere in Francia. Nell’elenco anche LeBron James, la cui ultima partecipazione ai Giochi risale a Londra 2012, e Joel Embiid, che ha scelto pochi mesi fa di gareggiare per gli USA. Questa la lista completa: Bam Adebayo, Jarrett Allen, Paolo Banchero, Desmond Bane, Scottie Barnes, Devin Booker, Mikal Bridges, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Jimmy Butler, Alex Caruso, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Anthony Edwards, Joel Embiid, De’Aaron Fox, Paul George, Aaron Gordon, Tyrese Haliburton, James Harden, Josh Hart, Tyler Herro, Jrue Holiday, Chet Holmgren, Brandon Ingram, Kyrie Irving, Jaren Jackson Jr., LeBron James, Cam Johnson, Walker Kessler, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Bobby Portis, Austin Reaves, Duncan Robinson, Jayson Tatum, Derrick White, Trae Young. Il roster definitivo dovrebbe essere comunicato a inizio maggio.