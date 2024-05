Playoff NBA 2024, Minnesota si esalta nella serataccia di Denver: si va a gara-7

Tutto facile, anche troppo. La seconda vittoria più larga della storia ad opera di una squadra che deve evitare l’eliminazione ai playoff NBA regala gara-7 alla serie tra i Minnesota Timberwolves e i Denver Nuggets, che al Target Center di Minneapolis sprecano il match point per le finali di Western Conference subendo una pesantissima sconfitta per 115-70. I Nuggets iniziano bene con un parziale di 9-2, ma di fatto la loro speranza di chiudere i giochi già in giornata dura quattro minuti. Minnesota risponde con una striscia di 20-0 e imbastisce una vittoria che già prima dell’intervallo inizia ad assumere dimensione notevoli: il +24 di metà secondo quarto viene corretto in un +18, ma non è serata da imprese per Denver. Il massimo vantaggio toccato è addirittura un +50, rifinito parzialmente su un margine di 45 punti che regala autostima e fiducia a Minnesota in vista di gara-7 in programma domenica. Il dominio è rispecchiato ovviamente nei numeri. La difesa solidissima dei T’Wolves lascia il 30% del tiro agli ospiti e il 19% da tre punti.

Serataccia per tutti tra gli ospiti. Miglior realizzatore è Nikola Jokic che chiude tirando 9/19 dal campo con 22 punti, 9 rimbalzi e solamente 2 assist. Aaron Gordon in 27 minuti ne aggiunge 12 con 8 rimbalzi, mentre sono 10-2-5 i numeri di Jamal Murray (4/18 dal campo), che nel post gara si sofferma su una serie piuttosto particolare: “Eravamo sotto 0-2 e abbiamo vinto tre partite di fila. Sapevamo che prima o poi avrebbero reagito e lo hanno fatto stasera. Non abbiamo saputo rispondere”, la sua analisi. Cinque i giocatori in doppia cifra per Minnesota. Dopo una gara-5 sottotono, Anthony Edwards torna ai suoi livelli mettendo a referto 27 punti con 4 triple a bersaglio su nove tentate, mentre Jaden McDaniels chiude con 21 punti e un 8/10 dal campo. Promosso anche Mike Conley, assente nell’ultimo impegno, con 13 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Senza dimenticare la presenza al ferro preziosa garantita da Naz Reid (10 punti e 11 rimbalzi), Karl-Anthony Towns (10 punti, 13 rimbalzi, 5 assist) e Rudy Gobert (8 punti e 14 rimbalzi). Denver e Minnesota si sfideranno in gara-7, in programma domenica, per stabilire chi approderà alle finali della Western Confernce contro la vincente della sfida tra OKC e Dallas.