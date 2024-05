Playoff Nba 2024, Knicks e Pacers chiudono i giochi: eliminati Sixers e Bucks

Vanno in archivio nella notte due serie del primo turno playoff in NBA. A sorridere sono New York Knicks e Indiana Pacers che chiudono sul 4-2 le contese contro Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks, eliminate e sconfitte in gara-6 rispettivamente con i punteggi di 115-118 e 120-98. Knicks e Pacers si incontreranno ora al secondo turno.

Ci si aspettava una reazione forte tra le mura amiche da parte dei Sixers, ma ad impattare meglio il match è New York che nel primo quarto tocca anche il +22 di vantaggio. Philadelphia riesce a rimontare a cavallo dell’intervallo, ma subisce la controrimonta nell’ultimo quarto. Miglior realizzatore del match è Jalen Brunson, autore di 41 punti e 12 assist, mentre Donte DiVincenzo chiude con 23 punti, 4 rimbalzi e 7 assist con un 5/9 dall’arco. Promossi anche Ogugua Anunoby (19 e 9 rimbalzi) e un ottimo Josh Hart da 16 punti, 14 rimbalzi e 7 assist. In casa Sixers per un Joel Embiid da 39 punti e 13 rimbalzi, c’è un Tyrese Maxey sottotono: per lui 17 punti in una serata complicata al tiro (6/18 dal campo, 1/6 da tre).

Senza Giannis Antetokounmpo, ancora ai box, i Bucks non riescono mai a tenere il ritmo dei Pacers che toccano il massimo vantaggio nel finale (+24) dopo essere sempre stati in vantaggio dall’intervallo in poi di almeno sette lunghezze. Sono sei i giocatori in doppia cifra per Indiana: a prendersi la scena sono soprattutto Obi Toppin (21 punti e 8 rimbalzi) e T.J. McConnell (20 punti e 9 assist), mentre Pascal Siakam ne aggiunge a referto 19 con 7 rimbalzi e 4 assist, (tirando 9/15 dal campo). In casa Milwaukee il rientrante Damian Lillard si ferma a 28 punti. Brook Lopez chiude a quota 20, Bobby Portis realizza una doppia doppia da 20 punti e 15 rimbalzi.