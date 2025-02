Luka Doncic non sbaglia alla prima da ex contro Dallas. I Los Angeles Lakers battono 107-99 i Mavericks. Il 77 gialloviola mette a referto una tripla doppia da 19 punti, 15 rimbalzi e 12 assist in 35 minuti sul parquet. Da migliorare le percentuali al tiro (1/7 da tre). Lebron James c’è e ne mette 27 con 12 rimbalzi. Austin Reaves aggiunge 20 e 5 assist. Mavs orfani dell’infortunato Anthony Davis. Kyrie Irving ultimo a mollare con 35 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. 22 punti e 8 rimbalzi per Klay Thompson. Boston passa a Toronto 111-101. I Celtics conducono la gara dall’inizio alla fine e piegano dei buoni raptors, trascinati dal duo Barrett-Barnes (43 punti in due). Per la squadra di Mazzulla, doppia doppia da 19 punti+11 assist per Jayson Tatum, ma il top scorer è Jaylen Brown con 24 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Bene anche Derrick White (22 punti+5 assist) e Payton Pritchard con 20 punti e 7 rimbalzi in uscita dalla panchina. Cleveland domina a Orlando. 122-82 per i Cavaliers, che chiudono la pratica a fine terzo quarto (+26). Nonostante l’assenza di Darius Garland, ottima prestazione dei Cavs, che mandano cinque giocatori in doppia cifra. Bene TJ Jerome (20 punti) e DeAndre Hunter (17 punti) in uscita dalla panchina. Evan Mobley solido con 17 punti e 8 rimbalzi. 11 punti e 5 rimbalzi in 23 minuti in campo per Donovan Mitchell.

Nelle altre partite

Memphis piega Phoenix dopo un overtime. Partita ad alto punteggio al FedExForum. La spuntano i Grizzlies 151-148. Mvp Ja Morant con 29 punti, 4 rimbalzi e 8 assist. Fondamentale l’apporto di Jaren Jackson Jr (28 punti+6 rimbalzi) e Desmond Bane (25 punti+9 rimbalzi). Santi Aldama ne aggiunge 17 in uscita dalla panchina. Ai Suns non bastano le doppie doppie di Devin Booker (28 punti+10 assist) e Bradley Beal (24 punti+11 assist). 26 punti, 8 rimbalzi e 7 assist per Kevin Durant, ma a deciderla è il supporting cast di Memphis. Golden State in ripresa. I Warriors vincono facile in casa con Charlotte 128-92. 7 giocatori in doppia cifra per la squadra di Steve Kerr. Buddy Hield il migliore con 16 punti. 15 punti a testa per Steph Curry e Draymond Green, 14 per Gary Payton, 13 per Moses Moody, 12 per Kevin Knox e 10 per Brandon Podziemski. 6 punti, 8 rimbalzi e 5 assist per Jimmy Butler. Hornets orfani di LaMelo Ball. Non bastano i 16 di KJ Simpson e la doppia doppia da 12 punti+12 rimbalzi di Mark Williams. Milwaukee cade a Houston 100-97. Jalen Green e Alperen Sengun combinano 48 punti (25+23). Dillon Brooks ne aggiunge 16 con 8 rimbalzi e 4 assist. Ai Bucks non bastano i 49 punti combinati da Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard (27+22). San Antonio ko in casa di New Orleans 109-103. Spurs orfani di Victor Wembanyama fino a fine stagione. Non bastano i 20 di Devin Vassell per evitare la sconfitta esterna. Pelicans trascinati dal solito Trey Murphy, che alla sirena mette in tabellino 24 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. Zion Williamson ne aggiunge 18 con 6 rimbalzi.

La classifica aggiornata

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 48-10 Boston Celtics 42-16 New York Knicks 37-20 Milwaukee Bucks 32-25 Indiana Pacers 32-24 Detroit Pistons 32-26 Orlando Magic 29-31 Atlanta Hawks 27-31 Miami Heat 26-30 Chicago Bulls 23-35 Brooklyn Nets 21-36 Philadelphia 76ers 20-37 Toronto Raptors 18-40 Charlotte Hornets 14-43 Washington Wizards 10-47

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 46-11 Denver Nuggets 38-20 Memphis Grizzlies 38-20 Los Angeles Lakers 35-21 Houston Rockets 36-22 Los Angeles Clippers 31-26 Minnesota Timberwolves 32-27 Golden State Warriors 31-27 Dallas Mavericks 31-28 Sacramento Kings 29-28 Phoenix Suns 27-31 San Antonio Spurs 24-32 Portland Trail Blazers 25-33 New Orleans Pelicans 15-43 Utah Jazz 14-43

I risultati della notte

Notte tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio

Toronto Raptors – Boston Celtics 101-111

Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 82-122

Houston Rockets – Milwaukee Bucks 100-97

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns 151-148

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 109-103

Golden State Warriors – Charlotte Hornets 128-92

Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks 107-99