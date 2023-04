Nba, Lakers ko contro i Clippers. Dallas vince e punta i play-in

I Los Angeles Lakers perdono l’undicesima partita consecutiva contro i Los Angeles Clippers. Sotto 71-52 all’intervallo, i gialloviola provano ad accorciare ma non vanno oltre il -7, nonostante un LeBron James in testa alle statistiche realizzative con 33 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, con 4/6 da tre e 13/20 al tiro. Sono 20 i punti di Austin Reaves, mentre Davis non va oltre quota 17 (e 11 rimbalzi) in un derby che lascia i Lakers in piena zona play in e con New Orleans in coabitazione. I Pelicans pareggiano il record di Los Angeles (41-39) grazie al successo all’overtime sui Memphis Grizzlies. Sono tre i giocatori sopra quota 30 per i padroni di casa allo Smoothie King Center: Jones chiude a 35 punti, McCollum ne aggiunge 31 (con 10 rimbalzi) e Murphy altri 30. Sempre ad ovest i Dallas Mavericks battono i Sacramento Kings e si avvicinano al decimo posto, appaiati ai Thunder (38-42). Kyrie Irving chiude con 31 punti da top scorer, mentre Luka Doncic trascina con 29 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. A Sactamento invece non basta la tripla doppia di Sabonis da 19 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Nei giochi di vertice, Milwaukee Bucks e Denver Nuggets si sono assicurati l’aritmetica certezza del primo posto a Est e Ovest. Senza Antetokounmpo, i Bucks si affidano ai 27 punti e 13 rimbalzi di Bobby Portis e ai 26 di Brook Lopez per superare i Chicago Bulls. Ad est vincono Boston Celtics (97-93 sui Raptors) e New York Knicks (129-138 contro i Pacers). E vince anche Atlanta, che però non può più raggiungere il sesto posto. Gli Hawks battono i Wizards 134-116 con i 25 punti e i 16 assist di Trae Young. Di seguito, gli altri risultati.

I risultati

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 108-123

Indiana Pacers – New York Knicks 129-138

Atlanta Hawks – Washington Wizards 134-116

Boston Celtics – Toronto Raptors 97-93

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 105-92

New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies 138-131

Dallas Mavericks – Sacramento Kings 123-119

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 125-118