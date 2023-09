Nba: Kevin Porter Jr aggredisce la fidanzata, arrestato a New York

Kevin Porter Jr ancora nei guai. Dopo le liti negli spogliatoi di Cleveland e Houston, la 23enne guardia dei Rockets è stato arrestato dalla polizia di New York con l’accusa di violenza domestica. Il giocatore avrebbe aggredito la sua fidanzata Kysre Gondrezick, 26enne ex giocatrice WNBA, che lo aveva tenuto fuori dalla stanza del Millenium Hotel, dove alloggiavano la sera. Secondo le ricostruzioni Porter avrebbe colpito Gondrezick in viso procurandole una frattura al volto. Sull’episodio ha aperto un ‘fascicolo’ anche l’Nba, che potrebbe punire il cestista in maniera esemplare.