Nba, i risultati: Golden State torna a vincere, Fontecchio protagonista ma Utah perde a Minneapolis

I Golden State Warriors battono 120-114 i Los Angeles Clippers e provano a lasciarsi definitivamente alle spalle la crisi. Con un massimo vantaggio di +18 toccato nel secondo quarto, i padroni di casa amministrano il punteggio, affidandosi al solito Steph Curry (26 punti, 7 rimbalzi e 8 assist) e Klay Thompson (22 punti e 6 rimbalzi). Agli ospiti non bastano invece i 23 punti e 7 rimbalzi di Kawhi Leonard né la doppia doppia di Paul George (15 punti e 10 assist), di Ivica Zubac (18 punti, 13 rimbalzi) e di Russell Westbrook (14 punti, 11 rimbalzi). Sempre ad Ovest, i Los Angeles Lakers crollano nettamente (133-110) sul parquet degli Oklahoma City Thunder che vanificano la doppia doppia di Anthony Davis (31 punti e 14 rimbalzi) e di LeBron James (21 punti e 12 rimbalzi). Vincono ancora i Minnesota Timberwolves che superano 101-90 gli Utah Jazz di un ottimo Simone Fontecchio, titolare per la quarta volta consecutiva e miglior realizzatore dei suoi con 16 punti, 5 rimbalzi e 5 assist.

Sconfitta all’overtime per i Milwaukee Bucks che a Chicago perdono 120-113 contro i Bulls. Nikola Vucevic mette a referto 29 punti e 10 rimbalzi, mentre Coby White ne aggiunge 23, impreziositi da 7 assist. Ai Bucks non bastano i 26 punti e 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo né i 18 punti con 13 assist di Damian Lillard. Al Madison Square Garden i New York Knicks si godono il successo 118-112 sui Detroit Pistons. In evidenza c’è Jalen Brunson che chiude con 42 punti, 6 rimbalzi e 8 assist, ma anche Julius Randle non lo lascia solo sfiorando persino la tripla doppia da 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Vincono i Miami Heat che superano 142-132 gli Indiana Pacers. Jimmy Butler è decisivo con i suoi 36 punti e 11 rimbalzi, dall’altro lato non basta un ottimo Tyrese Haliburton, che si spinge fino a quota 44 sul tabellino. Cleveland Cavaliers sconfitti a sorpresa dai Portland Trail Blazers che si impongono 103-95 in trasferta. Successo anche per gli Atlanta Hawks che si affidano a super Trae Young (45 punti e 14 assist) per battere i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama (21 punti e 12 rimbalzi).

Cleveland Cavaliers – Portland Trail Blazers 95-103

Brooklyn Nets – Charlotte Hornets 128-129

Miami Heat – Indiana Pacers 142-132

New York Knicks – Detroit Pistons 118-112

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 120-113

Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 101-90

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Lakers 133-110

San Antonio Spurs – Atlanta Hawks 135-137

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 120-114