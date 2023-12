NBA 2023/2024: nona vittoria di fila per i Clippers, ok Boston e Philadelphia. Lakers sconfitti a Chicago

La notte italiana, in cui sono andate in scena dieci partite valide per la regular season NBA 2023/2024, si è aperta con la sconfitta degli Utah Jazz, ko sul campo dei Cleveland Cavaliers per 124-116. Il miglior realizzatore è stato Merrill con 27 punti, mentre Simone Fontecchio ha trascorso sul parquet quasi 36 minuti, mettendo a referto 9 punti, 7 rimbalzi e 2 assist.

Si confermano la squadra del momento invece i Los Angeles Clippers, che contro i Dallas Mavericks hanno ottenuto la nona vittoria consecutiva. Protagonista Kawhi Leonard con una doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi. Doppia doppia anche per Luka Doncic (28 punti e 10 rimbalzi) ma i Mavs si arrendono per 120-111. C’è voluto uno straordinario Joel Embiid per infliggere ai Minnesota Timberwolves la sesta sconfitta stagionale e soprattutto regalare ai Philadelphia 76ers il successo numero 19. 127-113 il punteggio del match, in cui il fenomeno di Youndé ha realizzato ben 51 punti, conditi da 12 rimbalzi.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Sconfitti a sorpresa i Los Angeles Lakers, che hanno ceduto il passo ai Chicago Bulls di un DeMar Derozan da 27 punti con il punteggio di 124-108. Non ha deluso il solito LeBron James, a un solo assist dalla tripla doppia (25, 10, 9). Trae Young ha guidato al successo gli Atlanta Hawks contro i Rockets con 30 punti e 14 rimbalzi, mentre gli Indiana Pacers si sono affidati al duo Hield-Haliburton per battere gli Hornets.

Nikola Jokic ha risposto presente trascinando i Denver Nuggets alla quinta vittoria nelle ultime sei (battuti i Raptors per 113-104) grazie ad una prestazione da 31 punti e 15 rimbalzi. Ok Miami Heat e New York Knicks, che hanno superato rispettivamente Orlando Magic e Brooklyn Nets). Infine non si ferma la corsa dei Boston Celtics, capaci di consolidare la propria leadership a Est grazie alla vittoria sul campo dei Sacramento Kings per 144-119. Sugli scudi White e Powell, entrambi con 28 punti.