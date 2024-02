NBA 2023/2024, LeBron James fa il fenomeno nell’ultimo quarto: i Lakers rimontano da -21 e battono i Clippers

LeBron James - Photo by Erik Drost (CC BY 2.0)

LeBron James scrive l’ennesimo capitolo di una carriera infinita nell’ultimo derby di Los Angeles giocato alla Crypto.com Arena (ex Staples Center) prima del trasferimento dei Clippers nel nuovo palazzetto di Inglewood. Una partita dominata per tre quarti da Kawhi Leonard e compagni, avanti anche di 21 punti e sul +19 quando mancano 11 minuti sul cronometro dell’ultimo periodo. Poi, LeBron James si mette in proprio: segna 19 dei suoi 34 totali nell’ultimo periodo, infila 5 triple su altrettanti tentativi e piazza un’ultima difesa vincente nel possesso finale contro Leonard per regalare ai Lakers una fondamentale vittoria per 116-112.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Diventano due le partite di svantaggio dei Lakers in classifica dai Sacramento Kings, bastonati 117-96 nella notte dai Denver Nuggets del solito Nikola Jokic da tripla doppia: “solo” 14+11+11 per il fenomeno serbo, che ha lasciato il proscenio a Jamal Murray (32) e agli altri componenti del quintetto base.

Festeggia come meglio non avrebbe potuto il suo 25° compleanno Luka Doncic: 30 punti, 11 rimbalzi e 16 assist nella vittoria per 125-136 a Toronto contro i Raptors. I Mavericks trovano finalmente un buon contributo da parte del nuovo arrivato P.J. Washington (23 punti), mentre ai canadesi non bastano i 28 di Quickley e i 26 di Barrett.

Nelle altre partite della notte gli Indiana Pacers superano 123-114 i New Orleans Pelicans grazie alle ottime prestazioni di Haliburon (17 punti, 13 assist), Siakam (24 punti, 11 rimbalzi) e Myles Turner (14 punti, 10 rimbalzi); i Minnesota Timberwolves con i 34 di Edwards sconfiggono 110-101 i Memphis Grizzlies, mentre i Chicago Bulls hanno la meglio per 132-123 sui Cavaliers dopo un overtime: 35 per deRozan, mentre Drummond oltre a 17 punti mette giù addirittura 26 rimbalzi.