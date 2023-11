NBA 2023/2024: Banchero trascina i Magic alla vittoria, successi per Boston e Miami

Nella notte italiana tra sabato 11 e domenica 12 novembre sono andate in scena quattro partite valevoli per la regular season NBA 2023/2024. Spicca la vittoria degli Orlando Magic, che trascinati da Paolo Banchero sconfiggono per 112-97 i Milwaukee Bucks. 26 punti, 12 rimbalzi e 5 assist per l’italo-americano, che insieme a Franz Wagner (24 punti) guida la franchigia della Florida verso il quinto successo stagionale. Nulla da fare per i Bucks, a cui non basta la doppia doppia di Giannis Antetokounmpo (35 punti e 10 rimbalzi).

Continuano a vincere i Boston Celtics, che migliorano il loro bilancio a 7-2 grazie al successo contro i Toronto Raptors. Sugli scudi Jaylen Brown e Jason Tatum, rispettivamente autori di 29 e 27 punti. Il protagonista della vittoria dei Miami Heat ai danni degli Atlanta Hawks è invece Bam Adebayo, capace di mettere a referto una doppia doppia da 26 punti e 17 rimbalzi. 117-109 il punteggio della gara, con un quarto dei punti di Atlanta realizzato da Trae Young (27 punti e 11 assist). Infine, quarta sconfitta stagionale per i Golden State Warriors, che cedono il passo ai Cleveland Cavaliers per 118-110 nonostante il trentello di Steph Curry. Il miglior realizzatore per i Cavs è LeVert con 22 punti, ma i giocatori in doppia cifra sono ben sei (anche Mitchell, Garland, Mobley, Strus e Allen).