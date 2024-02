Nba 2023/2024: All-Star Game concluso, arriva il rush finale per i playoff

Dopo lo spettacolo dell’All-Star game di Indianapolis, i giocatori e le squadre Nba hanno qualche giorno di riposo per ricaricare le batterie e prepararsi per dare il tutto per tutto nella fase finale di regular season, per assicurarsi un posto ai playoff di questa stagione. Le partite riprenderanno nella notte tra giovedì e venerdì, con già 12 incontri in programma, tra cui i big match Los Angeles Lakers-Golden State Warriors e Phoenix Suns-Dallas Mavericks. Alla fine della regular season mancano all’incirca una trentina di partita, per arrivare alle 82 totali. La data per la fine della stagione regolare è fissata per il 14 di aprile, con l’inizio del torneo play-in il 16 di aprile, mentre quello dei playoff tra due mesi esatti.

Per quando riguarda la classifica, nella Eastern Conference dominano Boston Celtics di Jayson Tatum e Jaylen Brown, inseguono i Cleveland Cavaliers di Donovan Mitchell e i Milwaukee Bucks di Antetokounmpo e Lillard. Quindi chiudono la classifica per l’accesso diretto alla post-season il terzetto composto dai New York Knicks, Philedelphia 76ers e infine gli Indiana Pacers di Tyrese Haliburton. In zona play-in presenti I Miami Heat, trascinati lo scorso anno alle finali da un super Jimmy Butler, e gli Atlanta Hawks di Trae Young e Dejounte Murray. Nella zona play-in, che va dall’ 7° all 10° posizione, anche gli Orlando Magic di Paolo Banchero e i Chicago Bulls.

In Western Conference la corsa è più accesa e, a sorpresa, guidano i Minnesota Timberwolves, trascinati da un Anthony Edwards formato MVP, con al secondo posto gli Oklahoma City Thunder di un pazzesco Shai Gilgeous-Alexander. I Clippers dei Big- Four Leonard-George-Harden-Westbrook, si trovano al terzo posto, desiderosi di arrivare fino in fondo per portare il primo anello della storia. A chiudere l’accesso diretto ai playoff ci sono i Denver Nuggets, che voglio regalarsi il secondo titolo consecutivo, i Phoenix Suns di KD e i New Orleans Pelicans di Zion Williamson e Brandon Ingram. In zona play-in troviamo un super quartetto, Dallas Mavs, Sacramento Kings, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, con loro ai play-in lo spettacolo sarebbe assicurato e la post-season inizierebbe già con il botto. Esclusi eccellenti sono i Memphis Grizzlies, che si trovano fuori da tutto visto la stagione poco brillante e soprattutto la pesante assenza della stella Ja Morant. Non ci resta che allacciare le cinture e prepararci al gran finale.