Nba 2022/2023: Lillard fa 71 punti e trascina Portland contro Houston, Lakers in rimonta contro Dallas

Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio si sono giocate 9 partite di Nba 2022/2023. Un Lillard da record trascina i Portland Trail Blazers con 71 punti nel successo contro gli Houston Rockets 131-114. Carrer high per il numero 0 americano che fa registrare l’ottava prestazione di sempre pareggiando il miglior score stagionale di Mitchell in Cleveland-Chicago. Lillard supera Micheal Jordan in partite da 60 o più punti, 5 per il giocatore di Portland e 4 per la leggenda dei Bulls.

I Los Angeles Lakers rimontano 27 punti di svantaggio in casa dei Dallas Mavericks e vincono 111-108 trovando la terza vittoria in fila. Davis e James combinano 56 punti guidando la rimonta dei giallo viola. Vistoso calo dei padroni di casa a cui non basta il solito Doncic da 26 punti 9 rimbalzi e 5 assist.

Nel match di alta classifica tra i Denver Nuggets e i Los Angeles Clippers a spuntarla sono Jokic e compagni all’overtime 134-124. Solita super prestazione del centro serbo che fa registrare l’ennesima tripla doppia stagionale, 40 punti 17 rimbalzi e 10 assist per il due volte Mvp della lega. Non bastano agli ospiti i 33 punti di Paul George.

Atlanta batte in casa Brooklyn grazie al buzzer beater di Trae Young che regala la vittoria 129-127 agli Hawks sulla sirena. Oltre al canestro decisivo il playmaker di Atlanta mette a segno 34 punti 3 rimbalzi e 8 assist. Non bastano ai Nets quattro giocatori in doppia cifra, 27 punti di Johnson , 24 di Bridges, 22 di Thomas e 20 di Dinwiddie.

Cleveland conferma il suo ottimo rendimento casalingo battendo 118-93 i Toronto Raptors. Mitchell trascina i suoi con 35 punti 6 rimbalzi e 4 assist. Doppie doppie per Allen, 23 punti 11 rimbalzi, e Garland 18 punti e 11 assist. Non bastano ai Raptors i 25 punti del solito Siakam. Continua la striscia di vittorie dei Milwaukee Bucks, ancora orfani di Antetokounmpo per un problema al polso, che battono 104-101 i Phoenix Suns. Holiday con 33 punti trascina i suoi al quattordicesimo successo consecutivo. Non bastano ai Suns, privi di Durant per infortunio, i 24 di Booker e i 22 con 11 rimbalzi di Ayton. Nelle altre partite della notte i Chicago Bulls battono 102-82 i Washington Wizards grazie alla coppia DeRozan-LaVine che mette insieme 56 punti; i Sacramento Kings passano in casa degli Oklahoma City Thunder, senza Gilgeous-Alexander, 124-115 trascinati dai 33 punti 3 8 assist di Fox. Golden State batte Minnesota 109-104 grazie ai 32 punti di Klay Thompson che si sta caricando sulle spalle la squadra a causa dell’assenza di Curry per infortunio.