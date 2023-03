Nba 2022/2023: Celtics beffati a Salt Lake City, Warriors ancora sconfitti in trasferta

Altra nottata NBA in cui sono state otto le sfide andate in scena, con particolare attenzione sempre rivolta alla lotta per agguantare gli ultimi posti ai playoffs/play-in ad Ovest. Fanno un enorme passo in avanti gli Utah Jazz, che con un canestro di Talen Horton-Tucker a 35″ dal termine e con la stoppata decisiva di Kessler allo scadere su Grant Williams, sconfiggono 118-117 i Boston Celtics. La franchigia di Salt Lake City torna nelle prime 10 sopravanzando i Lakers, mentre è una sconfitta pesante per i Celtics, che cedono il secondo posto ad Est ai 76ers, vincitori facilmente per 121-141 a Indianapolis contro i Pacers.

I Golden State Warriors proseguono nel loro disastroso cammino fuori casa. Arriva la ventinovesima sconfitta su trentasei partite: a Memphis vincono i Grizzlies 133-119. Sconfitta anche per i Denver Nuggets, 116-110 contro i Knicks, e per i Los Angeles Clippers, sorpresi per 108-113 dagli Orlando Magic in casa. Continuano a vincere, invece, i sorprendenti Sacramento Kings, che sono sempre appaiata a Memphis in seconda posizione: un Sabonis da 30+9+10 trascina i suoi al successo per 118-132 contro gli Wizards.

Vittoria importante per i Chicago Bulls, sempre in corsa per un posto tra le prime 10 ad Est: vincono 113-99 contro i Miami Heat. Seguono in classifica i Toronto Raptors, che hanno battuto 122-107 i Minnesota Timberwolves.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Notte tra sabato 18 e domenica 19 marzo

New York Knicks – Denver Nuggets 116-110

Los Angeles Clippers – Orlando Magic 108-113

Indiana Pacers – Philadelphia 76ers 121-141

Toronto Raptors – Minnesota Timberwolves 122-107

Chicago Bulls – Miami Heat 113-99

Washington Wizards – Sacramento Kings 118-132

Memphis Grizzlies – Golden State Warriors 133-119

Utah Jazz – Boston Celtics 118-117