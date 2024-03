Houston accorcia le distanze, i Lakers perdono i pezzi: la corsa play-in si accende ad ovest

Quando mancano ormai poco più di una quindicina di partite al termine della stagione regolare, la corsa play-in nella Western Conference si accende, tra vittorie, infortuni e scontri diretti. Attualmente, le squadre che accederebbero allo spareggio sono: Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, che occupano il 10^ posto, ovvero l’ultima posizione valevole per i play-in.

Gli Houston Rockets, nella notte, ottengono un’importantissima vittoria, la 6^ consecutiva, in ottica corsa play-in, imponendosi per 137-114 sugli Washington Wizards. Il super protagonista della partita è Jalen Green, che mette a segno ben 42 punti, eguagliando così il suo massimo in carriera, 10 rimbalzi e 3 assist. Il numero 4 sta viaggiando a cifre impressionanti, infatti, nelle ultime 3 gare, ha una media di 35 punti per partita. Positiva anche la prestazione del rookie Amen Thompson, che regala una doppia-doppia con 25 punti e 10 rimbalzi, con un 10/12 dal campo. Il successo ottenuto dalla squadra di coach Ime Udoka riduce le distanze con l’ultimo posto valido per la zona play-in, attualmente occupato dai Golden State Warriors. Ora le partite di differenza tra i texani, all’11^ posto, e Curry e compagni, al 10^ posto, sono solo due e mezzo. Green e compagni faranno di tutto per provare a strappare il pass che potrebbe valere i playoff, consapevoli della pesante assenza di Alperen Sengun, che potrebbe perdere tutto il resto della stagione per un ‘infortunio al ginocchio.

Se i Rockets sorridono, i Los Angeles Lakers di LeBron James, attualmente al 9^ posto della Western Conference, piena zona play-in, ricevono brutte notizie, infatti i gialloblù non avranno a disposizione per il resto della stagione tre pedine importanti come Gabe Vincent, Christian Wood e Jarred Vanderbilt, tutti e tre fuori per infortunio. Si fa in salita la corsa alla qualificazione diretta per la squadra di coach Darvin Ham, che però ha della sua il solito LeBron che in quanto a prestazioni decisive non ha mai lasciato a bocca asciutta. Il finale di stagione regolare si avvicina, e la corsa per i playoff è sempre più frenetica, e un passo falso potrebbe condannare una stagione intera.