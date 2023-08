Italbasket, Pozzecco: “Lasciate stare i miei giocatori e datemi addosso. Petrucci? Gli dedico la vittoria”

Dopo aver sconfitto le Filippine 90-83, la Nazionale italiana di basket ha conquistato l’accesso alla seconda fase dei Mondiali 2023, ma il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco, ai microfoni di Rai Sport, si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa: “Non dovete preoccuparvi, lasciate stare i miei giocatori come prima cosa. Secondo, è giusto così a livello statistico. Terzo, il mio presidente federale mi vuole bene come un figlio e anche io gliene voglio. Gli dedico questa vittoria. Ho uno staff clamoroso, se non ci fosse stato il mio staff mi sarei buttato già dal trentasettesimo piano. Quando siamo amici, siamo amici per la vita. Datemi addosso. Abbiamo vinto 15 partite su 18, io adoro i miei giocatori. Anzi devo scusarmi con Tonut che ha fatto una grande partita e mi ero arrabbiato con lui”.