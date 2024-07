I Golden Players conquistano cinque medaglie ai Campionati Europei di Maxibasket di Pesaro

Il Campionato Europeo di Maxibasket svoltosi a Pesaro a giugno organizzato da Fimba Italia è stato un grande successo per i Golden Players Italia. L’ASD nata a Napoli e presieduta da Virgilio Marino ha conquistato ben 5 medaglie, nuovo record, dopo le tre di Albufeira 2023. I Golden Players sono stati una delle compagini più numerose del campionato europeo con ben 12 nazionali presenti, dalla categoira Over 40 fino alla Over 65.

La piattaforma Sportface ha seguito l’avventura delle nazionali dei Golden Players in questa edizione, documentando il loro cammino con un canale interamente dedicato con numerose interviste, speciali e video divertenti, oltre alle telecronache delle semifinali e finali di Giovanni Copertino, giornalista e giocatore che ha seguito l’evento per Sportface.

Delle 5 medaglie, sono due quelle d’oro, una con la neonata Nazionale femminile delle Over 40, condotta da Beppe Caboni e creata dalla capitana Anna Caliendo e Francesco Dixit Dominus che ha sconfitto la Polonia e l’altra della Nazionale maschile Over 50 di Coach Mauro Serpico che si conferma Campione d’Europa, battendo nuovamente la Lituania, già sconfitta nel 2023 ad Albufeira in finale.

Una medaglia d’argento anche per la Nazionale Over 65, condotta da Virgilio Marino, in versione coach, che nelle sue file annovera i soci fondatori di questo fantastico gruppo di atleti del Maxi basket, che ritornano a piazzarsi tra le prime in Europa, fermati solo dalla Serbia in finale. Le altre due medaglie sono due bronzi arrivate dalle due nazionali femminili over 45 di coach Francesco Maresca e le over 50 di coach Giovanni Iascone.

Un successo in un evento unico che ha visto la partecipazione delle migliori squadre di Maxibasket provenienti da tutta Europa, oltre ad altre extra europee provenienti dagli Stati Uniti, Giappone, Sud Corea, Giordania, Costarica, Sud America e Australia.

Parliamo di 192 nazionali, con squadre di giocatori dai 35 anni fino ad oltre 75 anni.

Le 5 medaglie raccolte dai Golden Players Italia costituiscono il record per tutte le rappresentative presenti nel campionato europeo davanti a Germania e Fimba Italia con 4 medaglie. Tutte le emozioni di Pesaro 2024 hanno trovato spazio sulla nostra piattaforma nel canale dedicato ai Golden Players con dei format, come Golden report e Crossover, che hanno raccontato il cammino delle squadre e le emozioni post partita, e Sdeng, un format più leggero, che ha raccolto risate, tifo, musica e la vita dei nostri giocatori Golden.

Sportface, realtà che fa capo a Nexting, ha scommesso sui Golden Players, ne ha seguito il percorso agli Europei di Pesaro e ha cristallizzato tutte le emozioni dei nostri atleti di maxibasket “ageless”. Ci rivediamo ai Mondiali che si terranno in Svizzera, alla fine di giugno 2025, a Bellinzona, Lugano e Locarno.