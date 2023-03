Highlights Napoli-Brindisi 80-96, Serie A basket 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 3

Brindisi vince in casa di Napoli 96-80 nella 22ª giornata di Serie A di basket 2022/2023. Sesta vittoria nelle ultime sette partite per la squadra di Vitucci, che torna al successo dopo la battuta d’arresto contro Milano. Partita punto a punti con Brindisi che cambia marcia nel finale piazzando un parziale di 18-1 nell’ultimo quarto trascinata dai 25 punti di un super Perkins. Brindisi si issa al 7° posto con 12 vittorie e 10 sconfitte in piena zona playoff.

GLI HIGHLIGHTS