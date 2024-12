Il nuovo anno si apre con un turno davvero molto ricco di Eurolega 2024/2025 di basket. Ad inaugurare il 2025, infatti, è il secondo turno del girone di ritorno, che vede in scena sfide molto interessanti in particolare nella lotta per le posizioni che valgono i playoff e i play-in. Si inizia giovedì 2 gennaio con l’Olympiacos che, dopo tre vittorie di fila, tra cui quella di appena un punto contro l’Olimpia Milano nell’ultimo turno, cercano il poker in casa dello Zalgiris. Da segnalare anche il derby di Istanbul tra il Fenerbahce e l’Efes, che venerdì 3 si giocano una fetta importante nella lotta per le prime sei posizioni. Si chiude, poi, con il Bayern Monaco che fa visita a un Real Madrid lanciatissimo dopo le tre vittorie consecutive.

Eurolega, trasferte per Olimpia Milano e Virtus Bologna

Per quanto riguarda le italiane, ora è arrivato il momento della verità per l’Olimpia Milano. Infatti, dopo la lunga striscia di vittorie consecutive, gli uomini di coach Messina hanno perso le ultime tre partite. Non solo, perché contro Bayern Monaco e Olympiacos i meneghini hanno perso di appena un punto, dimostrando comunque di essere ancora “sul pezzo”.

Ecco, quindi, che dalla trasferta di Lione contro l’ASVEL ci si aspetta senza troppi indugi un risultato importante per riprendersi un posto almeno tra le prime dieci, contro una squadra che è reduce da una sconfitta pesante contro la Virtus Bologna. Parlando di Vu Nere, gli uomini di coach Ivanovic vanno a caccia di un altro risultato importante sul proibitivo campo del Panathinaikos. La speranza è centrare la terza vittoria consecutiva, che potrebbe anche riaprire scenari fino a poco fa impensabili.

Programma e tv 19^ turno

Giovedì 2 gennaio

Ore 19:00 – Zalgiris Kaunas – Olympiacos Pireo (Dazn, Sky Sport Max)

Ore 20:00 – LDLC ASVEL Villeurbanne – EA7 Emporio Armani Milano (Dazn, Sky Sport Uno)

Ore 20:00 – ALBA Berlino – AS Monaco (Dazn)

Ore 20:30 – Baskonia Vitoria-Gasteiz – Stella Rossa Meridianbet Belgrado (Dazn)

Venerdì 3 gennaio

Ore 18:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – Anadolu Efes Istanbul (Dazn, Sky Sport Max)

Ore 20:15 – Paris Basketball – FC Barcellona (Dazn)

Ore 20:15 – Panathinaikos AKTOR Atene – Virtus Segafredo Bologna (Dazn, Sky Sport Uno)

Ore 20:30 – Partizan Mozzart Bet Belgrado – Maccabi Playtika Tel Aviv (Dazn)

Ore 21:00 – Real Madrid – FC Bayern Monaco (Dazn)