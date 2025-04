La Virtus Bologna vince per 90-70 sull’Olimpia Milano, nella partita valida per un’Eurolega ormai agli sgoccioli della prima fase. Gli uomini di Messina vivono una serata difficile e faticano per l’intera durata dell’incontro. Le Vu Nere approfittano della performance sottotono dell’avversario per salire in cattedra e andare a vincere con decisione.

VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO: LA CRONACA

Poco dopo la palla a due, Milano mette a segno il primo canestro. Il vantaggio dell’Olimpia ha però vita breve, con la formazione di Ettore Messina che entra in grande sofferenza. La Virtus si porta in vantaggio e prende il largo, con Milano che non trova il canestro dal campo per oltre otto minuti. Clyburn si mette in mostra nel corso del parziale, inanellando un canestro dopo l’altro. Al termine dei primi dieci minuti in campo, il punteggio è di 22-9. Nel corso del quarto successivo, il copione rimane lo stesso. Milano rimane all’inseguimento e non riesce a riagganciare l’avversario, faticando in attacco. Le Vu Nere volano in avanti e al momento dell’intervallo, la sirena ferma il gioco sul 44-29. Nel terzo quarto è Akele a essere al centro dell’attenzione. Bologna rimane in cattedra, con l’Olimpia che continua ad avere problemi offensivi, collezionando solo tredici punti. Con ancora dieci minuti a disposizione sul parquet, il punteggio è di 65-42. Il finale non regala grandi sorprese: Milano rimane indietro di diverse lunghezze, Bologna si mantiene al comando. La sirena conclusiva interrompe il gioco sul 90-70.

I MIGLIORI IN CAMPO

MORGAN:

Morgan si dimostra il miglior marcatore della serata per Bologna, con un totale di 16 punti collezionati nell’arco dei diciassette minuti spesi in campo. Il cestista della Virtus centra tutti e sei i tiri dalla lunetta, mentre mette a segno due triple su cinque tentate.

SHENGELIA:

Shengelia lascia il parquet dopo aver ottenuto 14 punti. Il georgiano mette a segno una sola tripla, ma sbaglia pochi tiri da due e dalla lunetta ha una buona efficienza.

CLYBURN E ZIZIC:

Sia Clyburn che Zizic lasciano il campo con 13 punti ciascuno. Il primo firma una sola tripla, mentre Zizic tira solo da due o dalla lunetta. Entrambi si dimostrano figure chiave per il successo bolognese.

LEDAY:

Leday tiene in piedi l’Olimpia Milano in una serata non facile. Il cestista è autore di 19 punti, il che lo rende il miglior marcatore del match. Leday va a segno in due occasioni con una tripla e centra poi sette tiri dalla lunetta.