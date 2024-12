Serata di grande spettacolo per la Serie A2 2024/2025 di basket, visto che sono andati in scena i recuperi validi per la 13^ giornata, che hanno regalato risultati decisamente importanti per la classifica. Innanzitutto, prosegue la marcia della capolista Rimini, che ha a che fare con una battagliera Vigevano avendo poi la meglio alla lunga. Infatti, buona prestazione dei padroni di casa nel primo tempo, chiuso sul 44-45 per Rimini, che poi alza ulteriormente i ritmi nel secondo tempo non lasciando spazio agli avversari. 72-87 il risultato finale, con 49 punti totali raccolti dalla panchina per la RivieraBanca, a testimoniare un roster di assoluto livello che può concretamente sognare il passaggio di categoria.

Seconda sconfitta consecutiva, invece, per Cividale, che dopo aver perso contro Avellino cade anche in trasferta sul campo di Nardò. Anche in questo caso risulta decisivo il secondo tempo, visto che Cividale, grazie al 10-21 del secondo quarto, era arrivata all’intervallo sul 35-42. Ma nel terzo e nel quarto quarto, Nardò, che non vinceva dal 3 novembre, ribalta nuovamente le sorti per l’84-77 finale. Il tutto grazie alla prova magistrale di Woodson, che realizza 33 punti con un incredibile 9/12 dall’arco, rendendo vani i 22 punti di Marks.

In campo anche l’Avellino, che, dopo la già citata vittoria su Cividale, raccoglie altri due punti fondamentali sul campo di Cento, che parte alla grande con 28 punti realizzati nel primo quarto per poi spegnersi e fare tanta fatica a segnare. ne approfittano i campani, che ribaltano il punteggio nel terzo quarto consolidando poi la vittoria negli ultimi dieci minuti.

Infine, successo di autorevolezza di Cantù contro la Juvi Cremona: dopo 30 punti segnati nel primo quarto, l’Acqua S. Bernardo cala e subisce la rimonta ospite nel secondo quarto, per poi giocarsela alla pari e spuntarla nel secondo tempo, fino all’87-78 finale. 20 punti di McGee e doppia doppia sfiorata da Hogue (14 punti e 9 rimbalzi) nella vittoria che vale l’aggancio proprio a Cividale.