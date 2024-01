Basket, Serie A2 2023/2024: Cantù sbanca Torino, successi per Trieste e Verona

Cinque partite valevoli per la 18^ giornata della regular season della Serie A2 2023/2024 di basket sono andate in scena nella giornata di domenica 7 gennaio. Per quanto riguarda il Girone Verde, importante successo di Cantù, che ha superato con il punteggio di 87-76 Torino, salendo a quota 26 punti e prendendosi il secondo posto in solitaria, staccando proprio gli avversari (fermi al terzo posto a quota 24). Nel Girone Rosso, invece, vincono e rimangono in scia delle prime Trieste e Verona, che hanno sconfitto rispettivamente Piacenza e Chiusi, consolidando il proprio piazzamento in zona playoff. Importanti successi in chiave salvezza invece per Orzinuovi, capace di liquidare Nardò per 81-64, e Rimini, vittorioso per 89-78 sul campo del Cento.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE