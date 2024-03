Basket, Serie A1 2023/2024: Trento doma Sassari, Treviso passa a Pistoia

Prosegue la regular season di Serie A1 2023/2024.

RISULTATI E CLASSIFICA

Treviso batte Pistoia in trasferta 84-83. Decisivo Harrison con 20 punti, 4 rimbalzi e 4 assist in uscita dalla panchina. Bene anche Bowman (15 punti), Olisevicius (14+8 rimbalzi) e Paulicap (10+13 rimbalzi). Non bastano ai toscani i 16 con 4 assist di Moore e i 15 con 9 rimbalzi del cipriota Ikumalo Ogbeide. Successo pesantissimo in chiave salvezza per la squadra di Vitucci, che allunga a due vittorie di vantaggio su Pesaro (7-16) e Brindisi (6-17), ad oggi retrocesse in Serie A2. Trento torna a vincere dopo il ko di Brindisi e lo fa in casa contro Sassari 87-76. Hubb miglior realizzatore con 21 punti e 6 assist. Bene anche il solito Grazulis (14+6 rimbalzi). Doppia cifra per Biligha (10+4 rimbalzi). Non bastano alla Dinamo (11V-13P) i 20 punti di Tyree e i 17 di Cappelletti. Trento torna con il 50% di vittorie/sconfitte e sale al settimo posto con 12V-12P. Sassari scende all’undicesimo posto con 11V-13P.