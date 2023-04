Basket, Serie A1 2022-2023: Milano col minimo vantaggio su Tortona, vince Trentino su Venezia

Bertram Yachts Derthona Tortona perde con EA7 Emporio Armani Milano per 75-77 nella sfida valida per la ventinovesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Semaj Christon, il quale mette a segno 24 punti, che però non bastano per regalare la vittoria a Tortona.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

Vince in casa anche Dolomiti Energia Trentino, che passa col minimo vantaggio su Umana Reyer Venezia per 86-84, scalando posizioni in classifica. Qui il miglior marcatore è Jordan Parks, che mette dentro ben 18 punti, che anche qui però, non bastano per portare la vittoria alla sua squadra.