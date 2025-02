Tutto pronto per un nuovo appuntamento con la Serie A 2024/2025 di basket, che propone una 18^ giornata ricca di partite interessanti. Diversi, infatti, gli scontri diretti che riguardano squadre che occupano la parte alta della classifica. Allo stesso tempo, però, da non perdersi anche le partite che vedono coinvolte le squadre in lotta per la salvezza, soprattutto dopo i recenti sviluppi di classifica che vedono ben quattro squadre a chiudere il tabellone appaiate a 8 punti.

Basket, Serie A: scontro al vertice tra Trento e Trapani

Ma partiamo dalla parte alta di classifica e dalla sfida della Il T quotidiano Arena che mette una di fronte all’altra Trento e Trapani. Dopo una prima parte di stagione entusiasmante che li ha visti vincere tutte le prime dieci giornate, gli uomini di coach Galbiati hanno un po’ rallentato ma si sono comunque confermati nelle primissime posizioni, grazie anche alle vittorie contro Treviso e Venezia. La Dolomiti Energia ha 26 punti in classifica e fa parte del terzetto di testa, comandato proprio dagli avversari di questo turno. Trapani, da neopromossa, sta disputando un campionato a dir poco clamoroso, frutto di un progetto ambizioso e serio. I risultati sono dalla parte di coach Repesa, che proverà a strappare un altro risultato di livello per rilanciare ancora di più le proprie ambizioni in vista della post season.

Brescia, mezzogiorno di fuoco contro un Napoli rinato

A completare il terzetto di testa è Brescia, che nelle ultime settimane ha ottenuto risultati un po’ altalenanti, ma che è reduce dalla larghissima vittoria sul campo di Varese nel derby lombardo. La Germani scenderà in campo alle ore 12 di domenica 2 febbraio in una trasferta tutt’altro che scontata, contro un Napoli assolutamente rinato con coach Valli. La formazione partenopea, infatti, ha raccolto la prima vittoria in campionato solo a dicembre, ma quella contro Scafati è stata la prima di una serie di tre partite casalinghe vinte consecutivamente. Inoltre, la scorsa settimana è arrivato anche il primo successo in trasferta, su un campo complicato come quello di Treviso. 8 punti in classifica e discorso salvezza completamente riaperto: il Napoli va ora a caccia del colpaccio per dare un altro segnale fortissimo alle concorrenti.

Si chiude con Virtus Bologna-Venezia

A completare il quadro, domenica sera alle 19, sarà la partita tra Virtus Bologna e Venezia, reduci entrambe da una sconfitta nell’ultimo turno. Le Vu Nere, infatti, hanno perso a sorpresa sul campo di Sassari, mentre i lagunari hanno ceduto di misura contro Trento; in settimana, poi, sono arrivate le sconfitte in Europa rispettivamente contro Fenerbahce e Ankara. Questi sono giorni molto particolari per gli uomini di coach Spahija: sicuramente c’è da migliorare la posizione in campionato, in cui i veneti non riescono ancora a trovare la continuità necessaria per attestarsi tra le migliori otto. Ma martedì 4 febbraio c’è un altro grande appuntamento, quello contro il Lietkabelis in Eurocup nell’ultima giornata della fase a gironi, in cui serve solo vincere per guadagnare l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.

Orari e programma tv 18^ giornata

Sabato 1 febbraio

Ore 20:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Vanoli Basket Cremona (Dazn, Eurosport 2)

Ore 20:30 – Pallacanestro Trieste – Bertram Derthona Tortona (Dazn)

Domenica 2 febbraio

Ore 12:00 – Napoli Basket – Germani Brescia (Dazn)

Ore 16:00 – Givova Scafati – Banco di Sardegna Sassari (Dazn)

Ore 16:45 – Estra Pistoia – Nutribullet Treviso Basket (Dazn, Eurosport 2)

Ore 17:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Openjobmetis Varese (Dazn)

Ore 18:15 – Dolomiti Energia Trentino – Trapani Shark (Dazn, DMAX)

Ore 19:00 – Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia (Dazn)