Basket, Serie A 2022/2023: Venezia si salva all’overtime con Verona, Brindisi batte Napoli in trasferta

Oggi si sono giocate due partite valide per la 23ª giornata di Serie A di basket 2022/2023. L’Umana Reyer Venezia si salva all’overtime contro Verona in trasferta vincendo 95-92 dopo aver rischiato di cadere più volte. I ragazzi di coach Spahija restano in svantaggio per buona parte del match e si riavvicinano nel finale di partita trovando i supplementari nell’ultimo possesso salvandosi sul 78-78. Nel supplementare Verona allunga fino al +7 sull’89-82 ma crolla nel finale subendo un parziale di 10-0 uscendo sconfitta dall’incontro. Venezia sale a 10 vittorie e 12 sconfitte appena fuori dalla zona playoff in 9ª posizione.

Brindisi batte in rimonta Napoli 96-80 e torna a vincere dopo la battuta di arresto contro Milano. Buon periodo di forma per Brindisi che ha vinto sei delle ultime sette in campionato. Nel match in casa del Napoli i ragazzi di Vitucci lottano punto a punto fino ad arrivare sul 72-71 per i padroni di casa. Brindisi cambia marcia nell’ultimo quarto e, trascinata dai 25 punti di Perkins, mette a referto un parziale pesantissimo di 18-1 che mette in discesa l’incontro. Brindisi amministra negli ultimi minuti vincendo 96-80. La squadra di Vitucci sale al 7° posto con 11 vittorie e 10 sconfitte.