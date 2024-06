Basket, Play-off Serie A2 2023/24: Notae trascina Trapani, Fortitudo Bologna battuta in gara1

Trapani fa valere il fattore campo e supera la Fortitudo Bologna in gara1 della serie finale dei play-off della A2 2023/2024. che decreterà una delle due promozioni in Serie A. Al PalaShark finisce 85-73 per i padroni di casa, trascinati da uno stellare JD Notae da 39 punti totali, di cui 33 messi a segno in un irreale primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra anche Amar Alibegovic, che chiude con 19 punti; dall’altra parte non bastano i 18 di Mark Ogden e i 15 di Deshawn Freeman. Gara2 si disputerà lunedì 3 giugno alle ore 21.00 sempre nel capoluogo siciliano.

LA CRONACA DEL MATCH – L’inizio di gara è tutto a favore dei padroni di casa, che volano subito sul 9-0 grazie a Notae. Gli ospiti si sbloccano con Ogden e piano piano cominciano a macinare, chiudendo il primo quarto con un distacco di 6 punti, sul 18-12. La seconda frazione si apre con un parziale di 10-0 della Effe, suggellato dalla tripla di Conti che porta i suoi avanti sul 22-18. A questo punto si scatena ancora Notae, che in un amen infila quattro bombe e propizia un contro parziale da 14-0 che manda in doppia cifra di vantaggio gli Shark. Poco prima dell’intervallo ancora il prodotto di Arkansas realizza altre due triple e porta la formazione di Diana avanti comodamente. Si chiude 42-31 un primo tempo monstre del numero 1 in maglia trapanese, già a quota 33 punti frutto di un folle 7/8 da tre e 12/14 dal campo.

Nella ripresa gli uomini di Caja provano a rifarsi sotto, tornando anche in singola cifra di svantaggio con Ogden e Freeman soprattutto, ma il buzzer beater a fine terzo quarto di Pullazi da tre taglia le gambe alla Fortitudo, che avrebbe potuto approcciare gli ultimi 10′ sotto di 5. Invece il terzo quarto si chiude 62-54, con Trapani che continua a mantenere gli avversari a distanza di sicurezza anche nell’ultima frazione. Amar Alibegovic si carica sulle spalle la squadra e realizza due canestri e fallo consecutivi, che danno il +15 a Trapani e di fatto chiudono la gara. Finisce 85-73 per gli Shark, che si portano sull’1-0 nella serie.