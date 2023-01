Basket, Pallacanestro Trieste acquistata dalla cordata statunitense CSGI

La cordata statunitense CSGI (Cotogna Sports Gruoup Italia) ha acquistato il 90% delle azioni della Pallacanestro Trieste. Un’ acquisizione importante, che permetterà al club del Friuli-Venezia Giulia di instaurare un’importante sinergia con il mondo Nba e gli Stati Uniti. Come spiegato da Prabhpeed Sekhon, managing director di CSGI, l’obbiettivo è il seguente: “Siamo ambiziosi e speriamo di portare la squadra in Europa. Non si tratta di un obbiettivo a breve termine, ci vorrà qualche anno per arrivarci”.