Basket, Nazionale con Sindrome di Down ancora campione d’Europa

La Nazionale italiana di basket con Sindrome di Down è ancora una volta campione d’Europa. Grazie alla vittoria nella finale di Padova per 32-18 contro la Finlandia, gli azzurri sono di nuovo i migliori a livello continentale, per la terza volta dopo le vittorie nel 2017 e 2021, e nel palmares ci sono anche altrettanti successi ai Mondiali (2018, 2019, 2022) a testimonianza dell’altissimo livello dei ragazzi del ct Bufacchi.

Solo applausi, dunque, per Stefano Barollo, Stefano Borgato, Alex Cesca, Andrea Durante, Raniero De Fusco, Alessandro Greco, Francesco Leocata e Davide Paulis, e i complimenti arrivano anche dal Premier Giorgia Meloni: “Un nuovo grande successo per la nazionale italiana di basket con sindrome di down. Grazie per aver portato di nuovo in alto il nostro Tricolore, campioni d’Europa!”.