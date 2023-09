Basket, Mondiali 2023: il sogno Sud Sudan non si ferma, Angola ko e pass per le Olimpiadi

Il Sud Sudan scrive un’altra pagina della sua incredibile storia ai Mondiali di basket 2023. Dopo essersi qualificata per la Coppa del Mondo per la prima volta nei suoi appena dieci anni di vita, la squadra africana ha anche strappato il pass di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. La vittoria sull’Angola e la contemporanea sconfitta dell’Egitto con la Nuova Zelanda rendono infatti il Sud Sudan la squadra del continente africano con il miglior piazzamento al Mondiale 2023. Niente preolimpico quindi, il Sud Sudan vola direttamente ai Giochi: nella vittoria per 101-78 contro l’Angola spiccano i 26 punti, 15 assist e 7 rimbalzi di Carlik Jones oltre alla doppia doppia di Wenyen Gabriel con 15 punti e 10 rimbalzi.