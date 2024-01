Basket, Champions League 2023/24: sconfitta interna per Sassari con lo Cholet, si va alla bella

In gara2 dei play-in di Basketball Champions League 2023/24 il Banco di Sardegna Sassari cade al PalaSerradimigni con lo Cholet Basket, che passa 95-91 e porta la serie a gara3. Brutta sconfitta per la formazione di Piero Bucchi, che sciupa così la vittoria di gara1 e dovrà giocarsi le sue carte sul campo dei transalpini. La formazione ospite ha condotto per larghi tratti la gara, ma Sassari non ha mai lasciato scappare gli avversari, rimanendo sempre a contatto. Gentile e compagni hanno anche messo la testa avanti a 6′ dalla fine, salvo poi subire un contro parziale dei francesi, che si sono dimostrati freddissimi in lunetta nel finale regalandosi così la decisiva gara3 davanti ai propri tifosi. Top scorer dell’incontro Randall nello Cholet, che chiude con 30 punti. Dietro di lui Campbell a 18 e Sako con 13. Per il Banco non bastano i 21 di Tyree, seguito da Kruslin a quota 18 e Charalampopoulos a 15.