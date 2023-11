Basket femminile, qualificazioni Europei 2025: buona la prima per l’Italia, battuta la Grecia 76-67

L’Italbasket femminile batte la Grecia 76-67 nel match valido per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei 2025. Le ragazze di Capobianco amministrano con esperienza il vantaggio accumulato nel primo quarto di gioco, parziale di 24-10, contenendo i tentativi di rimonta di una buona Grecia, trascinata dalla doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi di Spanou. Sponda Italia prova solida di Cubaj con 18 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, affiancata dalla solita Zandalasini, 15 punti e 9 rimbalzi. Bene anche Verona con 13 punti e Villa con 10 punti e. 4 rimbalzi. A referto anche Keys, 9 punti e 7 rimbalzi, Spreafico, 6 punti, Fassina, 2 punti, e Pan, 2 punti e 4 rimbalzi. Per le ospiti in doppia cifra anche Christinaki, 11 punti, e Louka, 10 punti. Italia che sale in testa al girone, appaiata alla Germania, che ha battuto 85-41 l’innocua Repubblica Ceca. Nella prossima giornata le azzurre affronteranno proprio le tedesche, nella sfida in programma il 12 novembre alle 17:30 in Germania.