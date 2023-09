Baseball, Europei 2023: l’Italia annienta la Svizzera 12-3, sfiderà Croazia o Belgio per il 9° posto

L’Italia di baseball concede il bis e, dopo il netto successo ai danni dell’Ucraina, batte anche la Svizzera nel secondo impegno della seconda fase dell’Europeo. A Trebic (Repubblica Ceca), casa dei Nuclears, gli azzurri si sono imposti per 12-3, rifilando agli elvetici un’altra sconfitta dopo quella di Prosecco (Trieste) in occasione dell’Italian Baseball Challenge. Sugli scudi Gabriele Quattrini, lanciatore partente della squadra italiana, che ha concesso 2 punti con 7 valide e 7 sette strikeout in 3.1 inning di lavoro. Italia che sarà impegnata nella giornata di sabato 30 settembre allo Strawberry Field di Blansko contro la vincente della sfida Croazia-Belgio. In palio il nono posto della rassegna continentale.