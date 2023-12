Morte di Agnes Tirop, spunta l’ipotesi femminicidio per gelosia nel processo a carico del marito

Spunta la pista del femminicidio per gelosia, nel processo per l’omicidio della campionessa di atletica keniota, Agnes Tirop. L’ex detentrice del record mondiale dei 10 mila metri, venticinquenne, era stata trovata morta nella sua casa di Iten con diverse ferite da taglio al collo e all’addome. Ora, come riferisce il sito Citizen Digital, il processo a carico di Ibrahim Rotich, marito della mezzofondista e principale sospettato dell’omicidio, avvenuto il 13 ottobre 2021, ha preso una nuova piega dopo che un testimone ha dichiarato che Rotich pensava che la moglie avesse una relazione extraconiugale con un soldato dell’esercito keniota.