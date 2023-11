Marcia, Stano: “20 km alle Olimpiadi e titolo europeo obiettivi per il 2024”

Durante la trasmissione AtleticaTalk, in onda su Atletica TV, Massimo Stano ha parlato dei suoi obiettivi per il 2024: “I 20 km alle olimpiadi sono il mio Main Goal per la prossima stagione. A Parigi andrò per divertirmi. Budapest mi è stata di lezione, mi son fatto carico di troppe pressioni.”

“Alle Olimpiadi i venti e la staffetta sono le due gare che ho come obiettivo. Penso che il nuovo format vada a favore mio e di Antonella (Palmisano), é una grande occasione per vincere e portare una medaglia assieme. Dovremo passare dai Mondiali in Antalya ad aprile per qualificarci”. Il campione olimpico in carica ha poi anche parlato di Roma 2024: “Nel 2015 arrivai ventesimo ma entrare in quello stadio strapieno é stata un emozione unica. Non immagino come sarebbe vincere. Sarebbe fantastico, il titolo europeo è l’unico che mi manca”.