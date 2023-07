Campionati italiani assoluti Molfetta 2023, risultati marcia 10 km: trionfano Fortunato e Trapletti

Francesco Fortunato e Valentina Trapletti hanno trionfato nella marcia sulla distanza di 10 km ai campionati italiani assoluti di atletica leggera di Molfetta 2023. La 113esima edizione dei Tricolori è stata aperta proprio con questo doppio appuntamento, prima al femminile e poi al maschile, e per Fortunato si è trattato di un successo a pochi km da casa, la vicina Andria. Il pugliese ha vinto in solitaria chiudendo in 39’50, alle sue spalle Riccardo Orsoni, i due sono entrambi delle Fiamme Gialle.

Valentina Trapletti ha invece trionfato al femminile. La portacolori dell’Esercito ha vinto per la decima volta il titolo italiano su questa distanza e con il suo 44’27 ha fatto segnare anche l’ottava performance dell’anno a livello mondiale. Alle spalle della milanese, sul podio troviamo Federica Curiazzi ed Eleonora Giorgi.

MARCIA MASCHILE 10 KM

Francesco Fortunato in 39’50 Riccardo Orsoni Andrea Cosi

MARCIA FEMMINILE 10 KM