Marcell Jacobs oggi a Xiamen, Diamond League 2023: a che ora e come vederlo in tv, sfida con Kerley

Marcell Jacobs torna in pista oggi a Xiamen, sede della tappa di Diamond League 2023. Dopo l’argento in staffetta ai Mondiali di Budapest, l’azzurro cerca conferme sui 100 metri per migliorare il primato stagionale di 10″04 e magari attaccare anche quei 10″ netti che rappresentano il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024. In Ungheria l’oro di Tokyo è apparso in crescita e in Cina sfiderà tra gli altri gli statunitensi Fred Kerley e Christian Coleman, primi frazionisti della 4×100 USA fresca vintrice dell’oro mondiale. Di seguito tutte le informazioni per seguire l’evento in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – I 100 metri della Diamond League di Xiamen andranno in scena alle ore 13:35 italiane di sabato 2 settembre. Il meeting cinese sarà trasmesso in diretta tv sia da RaiSport in chiaro che da Sky Sport Arena, con gli appassionati che quindi avranno numerose opzioni anche per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Sky Go e Now Tv.