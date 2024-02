Malagò: “Mondiali di atletica a Roma nel 2027? Governo sta facendo il possibile”

“Il Governo appoggia la candidatura di Roma per i mondiali di atletica nel 2027? Io sono di natura ottimista, stanno cercando di fare il possibile nonostante i tempi ristretti. C’è confronto costante con Giorgetti e Abodi, il Governo sta facendo il possibile”. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della presentazione dei mondiali di Winter Triathlon. Il numero uno del Coni, in partenza per il Nord Italia dove visiterà i luoghi che ospiteranno le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha poi sottolineato come “so che è stato consegnato il cantiere, ma non ci occupiamo di quella parte. Sono in partenza per fare il giro dei vari impianti insieme alla coordination commission con una delegazione importante del Cio, sarà l’occasione per andare sul posto”. Mentre sulle manifestazioni ambientalista ho concluso “sono ossequioso di tutte le istanze, ma siamo in buona compagnia con tante altre cose nel Paese”.