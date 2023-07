Campionati italiani assoluti atletica Molfetta 2023: record italiano per Folorunso nei 400 hs

Eccezionale prestazione per Ayomide Folorunso ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, in corso di svolgimento a Molfetta. La ventiseienne delle Fiamme Oro ha trionfato nella gara dei 400 metri ostacoli femminili e contestualmente ha fatto segnare il nuovo record italiano, il 54″22 della finale che costituisce la migliore prestazione di sempre per un’atleta azzurra: “Il nuovo record italiano? E’ un risultato che sapevo che sarebbe arrivato, se non oggi a breve. Sono comunque contenta che sia arrivato oggi. Questo record mi trasmette molta fiducia in vista dei Mondiali”, ha detto l’ostacolista italiana.

“Il record della Folorunso? Una gara fantastica. Lei si merita tutto quello che sta centrando in queste stagioni. Il Sud ha risposto benissimo a questa edizione dei Campionati Italiani Assoluti: è giusto toccare tutti i punti dell’Italia”, ha spiegato ai microfoni di Rai Sport il presidente della Fidal, Stefano Mei.