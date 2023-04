Atletica, un mese al meeting di Savona: sfida Weir-Fabbri nel peso

Ad un mese dal Meeting internazionale Città di Savona, cresce l’attesa per la sfida tra i pesisti Zane Weir e Leonardo Fabbri. Si parte mercoledì 24 maggio per l’edizione numero 12. Dopo il trionfo alla rassegna continentale indoor di Istanbul, Weir proverà ad andare oltre quel secondo posto centrato già nel 2020 con 18,97, nel 2021 con 20,05 e nel 2022 con 21,05. Tre anni fa Weir si piazzò dietro a Leonardo Fabbri che è anche il detentore del record del meeting con 21,15 nel 2020. Non solo. In pedana sono attesi anche cinque atleti che in carriera hanno superato la barriera dei 21 metri e tra questi l’ucraino Roman Kokoshko, bronzo europeo in sala a Istanbul con il record nazionale di 21,84 oltre che vincitore della Coppa Europa di lanci pochi giorni più tardi. Terzo in Coppa e sesto agli Euroindoor è stato Marcus Thomsen, norvegese da 21,03 con l’oro europeo under 20 nel 2017 in bacheca, mentre Scott Lincoln, britannico bronzo agli ultimi Giochi del Commonwealth, ha un primato di 21,28. Riflettori puntati anche sugli altri due italiani con personali oltre i 20 metri: Sebastiano Bianchetti (Fiamme Oro), 20,41 nel 2022, e Riccardo Ferrara (Carabinieri), 20,11 lanciato di recente in Grecia.