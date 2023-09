Atletica, Finali Diamond League Eugene 2023: in azione cinque azzurri, c’è Fabbri

Sono cinque gli italiani in azione nell’ultimo atto della stagione su pista di Wanda Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti. Sabato sera occhi puntati sul primatista italiano del triplo Andy Diaz, vincitore di due tappe del circuito al Golden Gala di Firenze e in Cina, a Xiamen. Nell’asta toccherà a Roberta Bruni confrontarsi con le big pochi giorni dopo aver incrementato il suo record nazionale, mentre nel triplo femminile riflettori sulla vicecampionessa europea indoor Dariya Derkach, ottava ai Mondiali. Domenica spazio a Leonardo Fabbri che vuole impreziosire la stagione che l’ha visto mettersi al collo l’argento iridato a Budapest, mentre sui 400 ostacoli Ayomide Folorunso vuole confermarsi tra le big dopo il sesto posto nella capitale ungherese. In Oregon attese tante star: dal re dello sprint Noah Lyles nei 100, alla fuoriclasse del mezzofondo Faith Kipyegon sui 1500, passando per il fenomeno dell’asta Mondo Duplantis, fino al tentativo di doppietta di Jakob Ingebrigtsen (miglio e 3000).